27 января 2023, 09:11
Венгрия назвала сроки мирного урегулирования украинского конфликта
Премьер Венгрии Орбан: мирное решение украинского конфликта может растянуться на годы
Украинский конфликт нужно закончить мирно, однако такой сценарий может растянуться на несколько лет. К такому выводу пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши
Премьер высказал мнение о ситуации на Украине во время приема спикеров международной медиаконференции. Также Орбан призвал не усложнять текущую ситуацию.
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«Необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры», — заявил он.
По его словам, этот процесс — дело небыстрое.
«Это может занять месяцы и даже годы», — предположил Орбан.
Ранее премьер Венгрии заявлял, что украинский конфликт прекратится, когда это станет выгодно США.
Также он высказал мнение относительно кризиса политического руководства в Европе. По его словам, власти стран ЕС с трудом выявляют и формулируют собственные интересы континента.
Венгрия
Международные отношения
Конфликт на востоке Украины
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