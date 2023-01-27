Мир 27 января 2023, 09:11 Венгрия назвала сроки мирного урегулирования украинского конфликта Премьер Венгрии Орбан: мирное решение украинского конфликта может растянуться на годы piqsels

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Украинский конфликт нужно закончить мирно, однако такой сценарий может растянуться на несколько лет. К такому выводу пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши

Премьер высказал мнение о ситуации на Украине во время приема спикеров международной медиаконференции. Также Орбан призвал не усложнять текущую ситуацию.

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«Необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры», — заявил он.

По его словам, этот процесс — дело небыстрое.

«Это может занять месяцы и даже годы», — предположил Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявлял, что украинский конфликт прекратится, когда это станет выгодно США.

Также он высказал мнение относительно кризиса политического руководства в Европе. По его словам, власти стран ЕС с трудом выявляют и формулируют собственные интересы континента.