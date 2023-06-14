Мир 14 июня 2023, 17:07 Венгрия назвала причину нескорого завершения конфликта на Украине МИД Венгрии Сийярто: присутствие США на Украине говорит о нескором завершении конфликта piqsels

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Украинский конфликт не закончится в ближайшее время. На это указывает военная помощь киевскому режиму и «глубокое присутствие» США в стране, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с турецким агентством Anadolu.

«Обучение украинских солдат в европейских странах и „глубокое присутствие“ США в битве показывают, что она не закончится в ближайшее время», — отметил он.

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По его словам, на длительное продолжение конфликта указывает также нескончаемая военная помощь Украине со стороны союзников и отсутствие предпосылок для прекращения боевых действий. Глава венгерского МИД подчеркнул, что киевский режим «не сможет воевать против России» без военной помощи Соединенных Штатов. А достижение мира уже зависит от соглашения между США и РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине скоро подойдет к концу. По его словам, для этого есть серьезные предпосылки. Однако западные союзники киевского режима «создадут слишком много проблем».