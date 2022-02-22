Венгрия намерена передислоцировать на восток страны свои войска

Глава оборонного ведомства Венгрии Тибор Бенке объявил о планах передислокации войск в восточную часть страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра, перед вооруженными силами Венгрии стоят две задачи. Одна заключается в обеспечении и помощи в решении гуманитарных задач. Другая — в закрытии границы и обеспечении того, чтобы ни одна вооруженная группа не смогла проникнуть на территорию страны.

«С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащtнных вооружtнных сил. Другими словами, границу нужно укреплять», — цитирует Бенке RT.