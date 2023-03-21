Мир 21 марта 2023, 00:15 Венгрия наложила вето на публикацию заявления ЕС по вопросу «ареста» Путина РИА «Новости»

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Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран ЕС по поводу выдачи ордера на «арест» лидера России Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявило агентство Bloomberg.

Позиция Венгрии побудила главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля к выступлению от своего имени, вместо официального. Агентство также отметило, что позиция Будапешта по поводу ордера на «арест» российского президента может быть выражена на следующем саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 23 и 24 марта.

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Ранее Андрей Клишас сказал, что решение МУС выдать ордер на «арест» Путина абсурдно. Сенатор назвал такие меры путем к самоликвидации и добавил, что России стоит пойти на зеркальные меры в отношении всех «судей» МУС.

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Прокурор инстанции Карим Хан заявил, что вынужденный «арест» президента РФ вызывает только лишь сожаление. По его мнению, произошедшее не стоит считать поводом для радости.