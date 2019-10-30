Венгрия наложила вето на касающуюся Украины декларацию НАТО

По его словам, декларация не накладывает на Украину необходимых обязательств «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права».

По информации сайта RТ, министр также отметил, что Будапешт «не готов жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», — подчеркнул Петер Сийярто.