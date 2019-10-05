Венгрия начала массово забирать выданные украинцам паспорта

Венгрия предоставляет гражданство тем людям, которые знают государственный язык. Страна выдала паспорта жителям украинского Закарпатья, но выяснилось, что и языка они не знают и справки подавали липовые. В связи с этим венгерским властям пришлось забирать обратно документы.

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«Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то. Сегодня полиции дано указание — если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка — документ забирается», — рассказал украинскому «Обозревателю» экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

Он отметил, что сейчас получить венгерское гражданство можно только при выполнении двух условий. Согласно первому человек должен знать язык страны, а по второму необходимо, чтобы мать или бабушка были гражданками Венгрии.

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно», — сказал Москаль.

По его словам, чтобы разговаривать на этом языке, начинать учить нужно с самого детства из-за его сложности. Венгрия продолжает выдавать паспорта украинцам, но теперь за одного получившего гражданство приходится порядка 10-20 людей, которых его лишают.