Венгрия начала массово забирать выданные украинцам паспорта
Украинцам начали массово выдавать иностранные паспортаПодробнее
«Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то. Сегодня полиции дано указание — если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка — документ забирается», — рассказал украинскому «Обозревателю» экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
Он отметил, что сейчас получить венгерское гражданство можно только при выполнении двух условий. Согласно первому человек должен знать язык страны, а по второму необходимо, чтобы мать или бабушка были гражданками Венгрии.
«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно», — сказал Москаль.
По его словам, чтобы разговаривать на этом языке, начинать учить нужно с самого детства из-за его сложности. Венгрия продолжает выдавать паспорта украинцам, но теперь за одного получившего гражданство приходится порядка 10-20 людей, которых его лишают.