Венгрия исчерпала весь запас «Спутника V»

В Венгрии закончилась российская вакцина «Спутник V», которая оказалась там очень популярной. Жителям страны вкололи все два миллиона доз, которые были закуплены. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал РБК.

Почти миллион жителей Венгрии привились «Спутником V».

«Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины „Спутник V“, она была очень популярной», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что все партии вакцины от коронавируса были поставлены точно в срок. По его словам, качество было безупречным. И власти страны остались очень довольны этой сделкой.

Российской вакцины в стране больше не осталось, но есть еще восемь миллионов доз других препаратов. Поэтому нужды в дополнительных закупках пока нет. В то же время Венгрия заинтересована в том, чтобы начать у себя производство «Спутника V». Переговоры с Россией уже ведутся, сообщил министр.

Венгрия стала первой страной Европы, которая одобрила применение «Спутника V». Венгерские власти ранее признали ее самой эффективной вакциной от коронавируса.

Всю партию «Спутника V» ранее также израсходовали в Словакии.