Мир 31 июля 2023, 08:41 Венгрия и Словакия устроили споры о сроках окончания украинского кризиса Главы МИД Словакии и Венгрии поссорились из-за спора о конце конфликта на Украине pxhere.com

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Разногласия о продолжительности украинского конфликта возникли между главой МИД Словакии Мирославом Влаховским и его венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты не сошлись во мнениях в соцсети X (бывшая Twitter).

Влаховский резко отреагировал на слова венгерского министра иностранных дел, что члены Евросоюза не исключают продолжения конфликта на Украине в течение ближайших четырех лет.

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«Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что конфликт продлится четыре года. Он может прекратиться завтра», — написал дипломат.

За Сийярто заступился госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения Тамаш Менцер. Он раскритиковал Влаховского и предположил, что у того есть проблемы с памятью.

В качестве аргумента венгерский дипломат напомнил, что министры иностранных дел ЕС обсудили предложение о трате пяти миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет, чтобы финансировать поставки вооружения ВСУ.

«Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года конфликта не будет, то зачем финансировать поставки оружия?» — написал Менцер в Facebook*.

Он подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной: государство продолжит выступать за немедленное прекращение огня.

Ранее Петер Сийярто отверг обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок. Дипломат указал, что антироссийские санкции вводились для мирного урегулирования кризиса на Украине. Однако сейчас ЕС начал призывать к продолжению конфликта.

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