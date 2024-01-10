Мир 10 января 2024, 15:29 Венгрия и Словакия отказались осудить передачу России «северокорейских ракет» Венгрия и Словакия не присоединились к осуждению передачи «ракет КНДР» России РИА «Новости»

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Словакия и Венгрия решили не подписывать совместное заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и глав МИД 48 стран. В документе осуждалась якобы передача России ракет из КНДР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявление подписали ряд западных стран, а также некоторые азиатские государства. В документе осуждался «экспорт и предоставление России северокорейских баллистических ракет».

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Авторы заявления указали, что поставленные КНДР снаряды якобы использовались для атаки объектов на территории Украины 30 декабря 2023 года. Словакия и Венгрия стали единственными участниками ЕС, которые отказались подписывать обращение.

Ранее руководство США обвинило Россию в том, что страна якобы применила против Украины северокорейские ракеты. Один из чиновников Белого дома рассказал The Washington Post, что Северная Корея будто бы передала российской армии несколько десятков тысяч снарядов.

К обвинениям также присоединилась Великобритания. Глава МИД России Мария Захарова в ответ на заявления Запада напомнила об участии ООН в войне на Корейском полуострове.