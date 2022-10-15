Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны» | 360°

Мир 15 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны» Премьер Венгрии Орбан: стране нужна армия сдерживающей силы из-за угрозы «затяжной войны» Википедия

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы для подготовки к затяжной войне в условиях санкций. При этом он призвал трезво оценивать реальность, сообщило РИА «Новости».

«Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне», — отметил Орбан во время выступления на церемонии принесения присяги добровольцев.

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По его мнению, венграм нужна сдерживающая армия, которая «будет способна наносить удары и гарантировать мир».

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не исключил открытого конфликта между Россией и странами НАТО. Он уверен, что эти риски сохранятся до окончания спецоперации на Украине.

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