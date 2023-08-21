Мир 21 августа 2023, 18:10 Венгрия договорилась с Катаром о закупке СПГ с 2027 года Глава МИД Венгрии Сийярто объявил о договоренности с Катаром по поставкам СПГ freepik.com

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Власти Венгрии достигли договоренности с Катаром о закупке сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года. Компании стран уже прорабатывают маршруты поставок, сообщил глава МИД республики Петер Сийярто в Facebook*.

Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, но сейчас все мощности страны задействованы. Поэтому стороны заключили соглашение, по которому Венгрия сможет рассчитывать на энергетическое снабжение с 2027 года.

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«Наши коммерческие компании уже начали технические переговоры о количестве СПГ и маршрутах, по которым мы сможем получать сжиженный природный газ», — заявил Сийярто.

Венгрия и Катар приступили к предварительным переговорам о закупке СПГ в декабре 2022 года. Основным поставщиком газа для Венгрии остается Россия. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с «Газпромом» два долгосрочных договора, предусматривающих экспорт 4,5 милиарда кубометров газа в год.

Сийярто предложил поставлять российский газ по «Турецкому потоку», сообщили «Известия». Он также заявил о готовности Сербии увеличить транзит голубого топлива в Венгрию, уточнил RT.

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