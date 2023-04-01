Мир 01 апреля 2023, 00:53 Венгрия будет сама оплачивать Украине транзит российской нефти Reuters: Венгрия сама оплатит Украине транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» РИА «Новости»

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Венгрия намеревается сама оплачивать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» украинской «Укртранснафта». Взносы будет производить венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL, сообщило Reuters.

Сейчас эти платежи производит российская компания «Транснефть». Затраты на транспортировку сырья в любом случает несут покупатели, так как это изначально закладывалось в цену.

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Оператор транзита «Укртранснафта» в августе прошлого года остановил транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» после того, как банки отказались проводить регулярный платеж российского стороны из-за седьмого пакета санкций ЕС. Восстановить поставки удалось только после вмешательства венгерской MOL, которая сама заплатила за транзит.

Украина 25 марта объявила о намерении второй раз с начала года повысить стоимость транзита по «Дружбе» — на этот раз сразу вдвое. Эксперты связывают это решение с политической ситуацией вокруг Венгрии, которая не собирается отказываться от российского топлива. Контракт с MOL будет учитывать это повышение, поставки по новой схеме начнутся с мая.

Ранее сообщалось, что Венгрия попала в список недружественных стран России из-за присоединения к западным санкциям. Страна вынужденно присоединилась к санкционным пакетам Евросоюза, несмотря на прагматичную позицию.