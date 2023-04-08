Мир 08 апреля 2023, 21:56 Венгрия анонсировала ужесточение контроля за зерном из Украины Минсельхоз Венгрии анонсировал ужесточение контроля за зерном из Украины Pxhere

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Власти Венгрии планируют ужесточить контроль за перевозками украинского зерна по своей территории. Так можно будет убедиться в том, что товар поступил в страны назначения, а не остался в Европе, уточнил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь. Его процитировал ТАСС.

«Страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну», — заявил Надь.

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По его словам, подобные меры нужны для защиты интересов европейских фермеров, которые несут колоссальные убытки из-за поставок украинской сельскохозяйственной продукции по демпинговым ценам на местные рынки.

Еврокомиссия отказала в восстановлении таможенных пошлин на зерно с Украины, поэтому Венгрия выступила с идеей «восстановить, по крайней мере временно, таможенные пошлины и количественные ограничения» на импорт зерновых и масличных культур, добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что экспорт продовольствия в нуждающиеся государства не пострадает даже вне реализации зерновой сделки.