Венгрии пригрозили санкциями за согласие платить рублями за российский газ

Венгрия получила угрозы от Еврокомиссии за согласие платить за российский газ рублями. Это нарушает введенные против РФ санкции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен телеканалу CNN.

«Предложение Путина перевести расчеты с евро на рубли и затем оплатить счет за газ — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Венгрия готова платить за газ из России в рублях. Такую позицию 6 апреля озвучил премьер-министр страны Виктор Орбан. Также политик заявил, что не станет следовать за США и запрещать импорт энергоносителей из России.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные России страны обязаны рассчитываться за газ рублями. Западным странам надлежит открыть рублевые счета в российских банках. Еврокомиссия заявила, что оплата энергоносителя в рублях — это обход объявленных против России санкций.