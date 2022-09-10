Чехия допустила выход Венгрии из ЕС из-за России | 360°

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Чехия допустила выход Венгрии из ЕС из-за России

Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России

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Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

Он отметил, что позиция Венгрии касательно санкций против России сильно отличается от мнения других стран ЕС.

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«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — заявил Бек.

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Ведущий попросил объяснить, что имеет в виду политик, и тогда тот сказал, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.

Бек добавил, что приложит все усилия в ближайшие месяцы, чтобы удержать Венгрию в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече руководителей энергетических ведомств ЕС поднял вопрос о сохранении санкций против России. По его мнению, задумка ЕС с ограничениями провалилась.

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