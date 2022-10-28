Венгерский журналист заявил о согласии с позицией Путина по вопросу суверенитета Украины | 360°

Мир 28 октября 2022, 10:25 Венгерский журналист заявил о согласии с позицией Путина по вопросу суверенитета Украины Венгерский журналист Штир согласился с президентом Путиным по вопросу суверенитета Украины РИА "Новости"

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Журналист из Венгрии, член Валдайского клуба Габор Штир согласен с российским президентом Владимиром Путиным в том, что Россия является гарантом суверенитета Украины. Об этом Штир заявил РИА «Новости».

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше Украина будет в долгах и разрухе, черт знает, в каких границах останется. Я согласен, что Россия является гарантом существования Украины», — сказал журналист.

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Он во время сессии с российским президентом задал тому вопрос, какую визу нужно будет через несколько лет оформлять для путешествия в Одессу — украинскую или российскую.

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Штир объяснил, что очень хочет поехать в Одессу. По его словам, он является пессимистом и считает, что спецоперация продлится еще долго. Журналист добавил, что не получил от Путина ответа, но надеется на мир в будущем. Он подчеркнул, что для соседей России и Украины это очень важно.

Представитель Венгрии напомнил, что именно его страна не посылает киевскому режиму оружие.

«Чем больше Украина получает оружия, тем больше военные действия затягиваются. Но разница между армиями будет решающая, и тогда меньше [людей] пострадает и умрет, для Украины это главное, потому что тогда сохранится страна», — сказал он.

Президент РФ во время выступления на заседании клуба «Валдай» накануне высказал мнение, что только Россия может выступить гарантом суверенитета Украины.