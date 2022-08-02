Евросоюз не является начальником для Венгрии. Страна будет и дальше отстаивать собственную точку зрения при обсуждении решений на уровне Европы. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — написал премьер в соцсети.

Он подчеркнул, что Евросоюз не находится только в Брюсселе. Вопросы обсуждаются также в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде. Этот момент Орбан назвал очень важным. Он подчеркнул, что не хочет спорить с другими жителями Европы, но считает необходимым добавить к общеевропейскому решению собственную позицию.

«Поэтому мы участвуем в каждом решении, мы всегда высказываем свое мнение. И если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом», — заключил премьер-министр.

Ранее депутаты Европарламента призвали отказаться от единогласного принятия решений в Евросоюзе. Речь шла о вопросах внешней политики и безопасности стран.