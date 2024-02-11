Мир 11 февраля 2024, 13:19 Венгерский премьер указал на неспособность ЕС помочь Украине победить Премьер Венгрии Орбан: ЕС не может дать Украине достаточно средств для победы РИА «Новости»

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Европейский союз не может выделить Украине достаточно средств для победы в конфликте с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Die Presse.

Глава правительства пообщался с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Тот выразил мнение, что Украина проиграет лишь в том случае, если ЕС не предоставит достаточно денег, оружия и не обеспечит логистику.

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«Мы не в состоянии это сделать. Деньги — это действительно проблема», — подчеркнул Орбан.

Он объяснил, что жители европейских государств недовольны тратами на помощь Украине. Орбан также допустил, что страна может потерпеть поражение в противостоянии и понести новые территориальные потери.

Европейский союз угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ одобрить дополнительную финансовую помощь Украине, заявлял ранее премьер-министр. Британские журналисты не исключили, что ЕС разработает стратегию, чтобы нанести Венгрии ущерб.