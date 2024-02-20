Мир 20 февраля 2024, 08:55 Венгерский политолог раскрыл последствия назначения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО Политолог Шпетле: фон дер Ляйен причинит много вреда на посту генсека НАТО Moritz Frankenberg/dpa/globallookpress

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приблизить начало мировой войны, если она станет генеральным секретарем НАТО. Об этом РИА «Новости» заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

Он отметил, что фон дер Ляйен поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и каждый день носит значок с украинским флагом.

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«Совершенно точно лучше, что она во главе ЕК, а не во главе НАТО, в НАТО было бы гораздо хуже, потому что она совершенно проукраинская», — указал политолог.

Шпетле добавил, что на посту председателя ЕК фон дер Ляйен не принесет Евросоюзу пользы, но зато причинит гораздо меньше вреда, чем в должности генсека ООН. Эксперт подчеркнул, что ее переизбрание никак не повлияет на давление объединения на Венгрию.

Ранее фон дер Ляйен объявила о своем намерении снова баллотироваться на пост главы ЕК. В феврале издание Die Welt также сообщило, что ее могут выдвинуть на должность генсека НАТО.