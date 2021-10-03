Венгерский оператор ГТС заявил о полном прекращении поставок газа с Украины

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября. Согласно данным оператора венгерского ГТС FGSZ, в воскресенье прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией отсутствовала, сообщило РИА «Новости».

Данных оператора ГТС Украины по Берегово пока нет. Ранее в ОГТСУ сообщали, поставки газа 1 октября упали в четыре раза, но полностью прекращены не были, накануне они снизились еще в два раза.

Газ в Венгрию будет поставляться по газопроводу «Турецкий поток». Затем транспортировать газ будут по системам Болгарии, Венгрии и Сербии.

«Турецкий поток» используется Россией для экспорта газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

По новому соглашению Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно, 3,5 миллиарда — через Сербию и миллиард — через Австрию. Договор будет действовать до 2036 года и предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.