Венгерский дрифт. Пожарные опозорились на учениях на глазах у сотен очевидцев

Венгерские пожарные во вторник, 17 сентября приняли участие в учениях, в результате которых пятеро спасателей попали в больницу.

По сценарию пожарная машина, в которой находились пять сотрудников местного МЧС, должна была остановиться у горящего автомобиля и быстро его потушить. Но водитель пожарного грузовика так разогнался, что не смог вовремя затормозить.

Возможно, все бы обошлось, но на его пути оказался спасатель, и водителю пришлось резко поворачивать, из-за чего авто занесло, и оно перевернулось. Эту картину наблюдали сотни жителей города, которые пришли посмотреть на учения.

Видео попало в Сеть, где, конечно, спасателей подняли на смех. Начиная с шуток о «венгерском дрифте» и заканчивая политическими.

«Борис Джонсон управлял их бюджетом?», — написал некий Steve Allen.