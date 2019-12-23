Венецию затопило накануне Рождества

Значительная часть пешеходных улиц Венеции оказалась затоплена. Жителям города и туристам приходится передвигаться по помостам. Эксперты заявили, что, по прогнозам, уровень воды должен был достичь 150 сантиметров, и последствий от наводнения ожидали больших.

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Предполагается, что 24 декабря уровень воды составит 135 сантиметров, а 25 декабря, в католическое Рождество, — 115 сантиметров.

Напомним, крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. Тогда, 12 ноября, уровень воды достиг отметки 187 сантиметров выше нормы. В городе вводили режим ЧП. Два человека стали жертвами стихии. Отмечается, что выше вода здесь поднималась лишь в 1966 году.