Венеция выставит на торги остров Тессера

Остров расположен в пяти минутах езды на катере от аэропорта и неподалеку от Мурано. Здесь построены несколько домов, а также укрытия для лодок.

Начальной ценой лота стали 2,2 миллиона евро.

Отмечается, что ранее остров хотела выкупить некая корпорация, чтобы создать здесь фешенебельный курорт. Однако банкротство фирмы не дало осуществиться этим планам.

Напомним, ранее в итальянской коммуне Бизачча распродавали по одному евро. Так местные власти рассчитывали привлечь новых жителей.