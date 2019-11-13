Венеция уходит под воду из-за ливней. Видео

При этом метеорологи предупреждают, что за небольшой передышкой 13 и 14 ноября последует усиление дождей из-за северного циклона.

Затопленным оказался весь исторический центр, в том числе и площадь святого Марка.

Самый высокий уровень воды был зафиксирован в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие города, в том числе и Флоренция.

В меньших масштабах город обычно затапливает из-за феномена высокой воды, который происходит дважды в год: весной и осенью из-за лунных циклов. Сильные дожди и ветер с Адриатического моря усиливают этот эффект.