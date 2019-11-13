Венеция уходит под воду из-за ливней. Видео
Из-за проливных дождей в Венеции 80% города оказались затопленными. Уровень воды поднялся на 127 сантиметров. Об этом сообщил «ТАСС».
При этом метеорологи предупреждают, что за небольшой передышкой 13 и 14 ноября последует усиление дождей из-за северного циклона.
Затопленным оказался весь исторический центр, в том числе и площадь святого Марка.
Самый высокий уровень воды был зафиксирован в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие города, в том числе и Флоренция.
В меньших масштабах город обычно затапливает из-за феномена высокой воды, который происходит дважды в год: весной и осенью из-за лунных циклов. Сильные дожди и ветер с Адриатического моря усиливают этот эффект.