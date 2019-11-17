Венеция приготовилась к новому пику наводнения

Новый поток хлынет в Венецию 16 ноября, в районе полудня. Уровень воды может достичь 160 сантиметров к 13:00 по местному времени (15:00 по Москве).

Парламент Венеции оказался под водой Подробнее

Закрыта центральная площадь Сан-Марко — одна из самых низких точек города. Туристов не пускают туда по приказу мэра Луиджи Бруньяро.

Накануне служба гражданской обороны Италии назначила главу города чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

Частным лицам пообещали выдать пять тысяч евро компенсации, а компаниям — 20 тысяч евро.

Поздно вечером 12 ноября Венеция столкнулась с традиционным периодом «высокой воды». Это второе в истории города наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, под водой оказалось 80% территории города.

Местный центр мониторинга приливов ведет записи уровней воды с 1872 года. С тех пор совокупность показателей уровней воды, зафиксированных с 12 по 15 ноября (187, 144 и 154 сантиметра), не была столь высокой.

Местные власти открыли специальный банковский счет для пересылки финансов как из Италии, так и из-за границы. Эти деньги пойдут на восстановление города.