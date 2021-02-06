Венецианский карнавал впервые начался в формате онлайн

Венеция сегодня мало напоминает карновальный город, это доказывают фотографии из социальных сетей.

Для демонстрации костюмов созданы специальные «виртуальные комнаты». Для детей организованы отдельные онлайн-программы. Но никаких шествий и традиционного «Полета ангела» не будет. В карнавальных костюмах, как правило, гуляли в основном туристы. Но сейчас Венецию не могут посетить даже жители других областей — передвижение между регионами без весомой причины запрещено.

Финансовые потери сектора оцениваются в 80-90%. Больше всех страдают мастерские, которые делают костюмы и маски. Стоимость праздничных одежд может достигать нескольких тысяч евро.

По программе пройдет онлайн-включения 7 февраля, также с 11 по 16 февраля, когда отмечается «жирный вторник» перед «пепельной средой», которая знаменует начало поста перед Пасхой. По католическому календарю праздник воскресения Христова отмечается в 2021 году 4 апреля.

Венецианский карнавал — это одно из старейших в мире мероприятий, чьи истоки уходят в раннее Средневековье. Обычно празднование длится почти три недели. Гуляние, как правило, начинается с водного шествия на гондолах по каналам Венеции.