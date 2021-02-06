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    06 февраля 2021, 23:33

    Венецианский карнавал впервые начался в формате онлайн

    Валерия Шафирко

    Венецианский карнавал впервые проходит в формате онлайн. Провести мероприятие традиционно невозможно из-за пандемии коронавируса. С 6 февраля на официальном сайте проводятся прямые трансляции и специально записанные программы. Все они посвящены обычаям карнавала.

    Венеция сегодня мало напоминает карновальный город, это доказывают фотографии из социальных сетей.

    Для демонстрации костюмов созданы специальные «виртуальные комнаты». Для детей организованы отдельные онлайн-программы. Но никаких шествий и традиционного «Полета ангела» не будет. В карнавальных костюмах, как правило, гуляли в основном туристы. Но сейчас Венецию не могут посетить даже жители других областей — передвижение между регионами без весомой причины запрещено.

    Финансовые потери сектора оцениваются в 80-90%. Больше всех страдают мастерские, которые делают костюмы и маски. Стоимость праздничных одежд может достигать нескольких тысяч евро.

    По программе пройдет онлайн-включения 7 февраля, также с 11 по 16 февраля, когда отмечается «жирный вторник» перед «пепельной средой», которая знаменует начало поста перед Пасхой. По католическому календарю праздник воскресения Христова отмечается в 2021 году 4 апреля.

    Венецианский карнавал — это одно из старейших в мире мероприятий, чьи истоки уходят в раннее Средневековье. Обычно празднование длится почти три недели. Гуляние, как правило, начинается с водного шествия на гондолах по каналам Венеции.