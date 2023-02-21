Мир 21 февраля 2023, 09:34 Венецианские каналы почти пересохли из-за отлива Bloomberg: каналы в Венеции почти пересохли из-за снижения уровня воды YouTube

Читать 360tv в

Каналы в Венеции оказались в плачевном состоянии в последние дни. Они практически пересохли из-за отливов и сильного понижения уровня воды на полметра. Об этом написало агентство Bloomberg.

Специалисты связали сложившуюся ситуацию с засухой, которая фиксировалась в регионе последние месяцы. Синоптики Centro Maree заявили, что уровень воды пока не придет в норму. Водный транспорт в связи с текущим положением дел стал испытывать трудности. Обстановка повлияла на работу скорой помощи, медики используют катера.

Реклама

Агентство отметило, что в Венеции в последние годы стали чаще происходить сильные приливы. Один из самых крупных произошел в 2019 году, тогда город понес ущерб в размере одного миллиарда долларов.

Реклама

Местные власти после этого стали работать над проектом MOSE. Его цель — снижение ущерба от стихийных бедствий. Предполагается, что он будет завершен к концу 2024 года.