Венесуэльские дипломаты покинули Боливию из-за угроз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что дипломаты его страны покинули Боливию. По словам главы государства, сотрудники посольства получали угрозы.

«Сорок восемь часов назад я приказал всему дипломатическому персоналу покинуть страну», — цитирует РИА «Новости» Мадуро.

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Глава Венесуэлы, выступая на книжной ярмарке, объявил, что дипломатам поступали персональные угрозы, здание посольства грозили взять штурмом и сжечь.

В субботу глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом, пообещал назначить новых «дипломатических представителей» в Боливии.

Все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку на фоне народных протестов после выборов президента. Исполняющим обязанности главы государства стала второй вице-спикер сената Жанин Аньес. МИД временно возглавила Карен Лонгарик. 15 ноября она объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны и заявила о разрыве дипломатических отношений. Лонгарик также объявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки.