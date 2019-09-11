Венесуэльская оппозиция попросила США защитить ее от «вооруженной агрессии» Мадуро

Гуаидо создал собственное правительство в Венесуэле Подробнее

По данным информагентства, оппозиционное правительство Венесуэлы обратилось с официальным письмом к ОАГ (Организация американских государств). Отмечается, что вмешательство США возможно лишь в том случае, если Межамериканский договор о взаимной помощи будет активизирован со стороны Вашингтона.

Посол венесуэльских оппозиционеров в ОАГ Густаво Тарре пояснил, что противники Мадуро просят не военного вмешательства, а лишь защиты от его «вооруженной агрессии».