Венесуэльская оппозиция попросила США защитить ее от «вооруженной агрессии» Мадуро
Члены венесуэльской оппозиции попросили Штаты ввести на территорию республики войска для того, чтобы защититься от действующего лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщило ИА Nation News.
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По данным информагентства, оппозиционное правительство Венесуэлы обратилось с официальным письмом к ОАГ (Организация американских государств). Отмечается, что вмешательство США возможно лишь в том случае, если Межамериканский договор о взаимной помощи будет активизирован со стороны Вашингтона.
Посол венесуэльских оппозиционеров в ОАГ Густаво Тарре пояснил, что противники Мадуро просят не военного вмешательства, а лишь защиты от его «вооруженной агрессии».