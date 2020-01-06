Венесуэльская оппозиция избрала Гуаидо спикером парламента

Часть депутатов Национальной ассамблеи — однопалатного парламента Венесуэлы — провели новое заседание по назначению своего руководства. На нем спикером был избран лидер оппозиции Хуан Гуаидо.

Заседание проходило вне стен парламента, в редакции газеты El Nacional. Трансляцию вел телеканал VPI TV. По данным канала, за Гуаидо проголосовали 100 парламентариев из 167, входящих в ассамблею. Также были назначены его заместители.

Ранее депутат Луис Парра объявил себя главой Национальной ассамблеи. При этом в здание парламента не пустили часть оппозиции, включая действующего спикера Гуаидо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выборы Парры легитимными. В США, ЕС и большинстве стран Латинской Америки (группе Лимы) заявили, что по-прежнему считают Гуаидо главой парламента. В США отметили, что признают политика временным президентом Венесуэлы.

Гуаидо после переизбрания спикером принес присягу. По словам политик, в голосовании по назначению Парры участвовали «26 или 29 депутатов».

В январе 2019 года Гуаидо стал спикером Национальной ассамблеи и вскоре объявил себя временным президентом Венесуэлы. Он потребовал от Мадуро уйти в отставку и назначить новые президентские выборы. Предыдущее голосование, проходившее в мае 2018 года, оппозиция бойкотировала.