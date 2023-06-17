Мир 17 июня 2023, 02:30 Венесуэла заявила о желании сотрудничать с Россией в сфере морского транспорта Глава Минтранса Арагуаян: Венесуэла намерена укрепить сотрудничество с РФ в морской сфере РИА «Новости»

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Каракас намеревается укрепить сотрудничество с Россией по вопросу морского транспорта и наладить сообщение с портом Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава минтранса Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес Арагуаян в беседе с РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2023.

Министр отметил, что такие меры положительно отразятся на пассажирском и грузовом сообщениях, а также откроют новые дороги для торговли между странами.

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«Все, что позволяет обеспечивать торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будем делать», — заявил венесуэльский министр.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о желании страны присоединиться к БРИКС. По его словам, это способствует становлению южноамериканского единства.

Венесуэльский президент назвал организацию магнитом, который притягивает к себе государства, нуждающиеся в поддержке.

Еще в начале мая российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро. В той беседе лидеры подняли темы о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики и торговли.