19 ноября 2023, 08:32
Венесуэла согласилась поддержать любые меры в ОПЕК для переговоров Израиля и Палестины
МИД Венесуэлы заявил о поддержке мер в ОПЕК для диалога Израиля и ХАМАС
Венесуэла одобрит любые меры в ОПЕК, которые смогут побудить Израиль и ХАМАС начать диалог об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
«Мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами», — отметил он.
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Министр напомнил, что Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не поддерживает с этим государством дипломатические отношения. По его словам, тему нефтяного эмбарго обсуждали арабские страны.
Хиль Пинто назвал «преступлением» и «нарушением всех международных соглашений в области гуманитарного права» действия ЦАХАЛ в секторе Газа.
«Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий», — заключил он.
Ранее МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна предпринимает все дипломатические действия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и прорыва блокады в секторе Газа. Дипломат отметил, что турецкие власти могут начать использовать «другие меры», если Израиль и ХАМАС не введут режим прекращения огня.
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Венесуэла
ОПЕК
Конфликт Израиля и Палестины
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