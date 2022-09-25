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Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине

Венесуэла поддержала идею президента Мексики по урегулированию конфликта на Украине

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Дипломаты из Венесуэлы на Генассамблее ООН поддержали идею президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу России и Украины с участием католической церкви, генсекретаря ООН и премьера Индии Нарендры Моди, сообщило РИА «Новости».

«Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву», — заявил глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа.

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Он также зачитал письмо президента своей страны Николаса Мадуро. В нем говорилось, что Каракас выступает против антироссийских санкций и любых военных провокаций.

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«Эти действия не способствуют миру, а разжигают огонь войны», — подытожил Фариа.

Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако все восемь лет ВСУ обстреливали территорию Донбасса, в результате чего гибли мирные жители.

Киев последовательно проводил политику запугивания и террора в отношении ДНР и ЛНР. И потому жители этих регионов так активно принимают участие в референдуме по вопросу о присоединении к России, из-за чего Запад буквально закатил истерику, считают в МИД РФ.

Украина

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