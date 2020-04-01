Венесуэла отказалась создавать временное правительство по совету США

Глава МИД Хорхе Арреаса на личной странице в Twitter подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются навязать ненужное стране решение. По мнению дипломата, их цель — «интервенционизм и формирование подконтрольного (Вашингтону. — прим.ред.) правительства».

«Власти Венесуэлы настаивают, что не принимают и в будущем не примут никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», — отметил он.