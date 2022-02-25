Венесуэла осудила санкции против России
Венесуэла осудила санкции против РФ и призвала к дипломатии по вопросу Украины
Венесуэла осудила усиление санкций против России. Она также призвала разрешить конфликт вокруг Украины мирным путем. Об этом сообщил МИД латиноамериканской республики.
«Венесуэла выступает за мирное разрешение конфликта, осуждая незаконные санкции и экономические атаки против российского народа, которые сказываются на правах человека», — отмечается в сообщении.
В ведомстве выразили обеспокоенность относительно обострения кризиса на Украине, а также сожаление о нарушении Минских соглашений со стороны НАТО, чему положили начало США.
«Срыв этих соглашений нарушил международное право и спровоцировал сильные угрозы против России, ее территориальной целостности и суверенитета, а также помешал хорошим отношениям между соседними странами», — подчеркивает официальный Каракас.
Венесуэла призвала вернуться на дорогу дипломатии и решить вопрос с помощью диалога между вовлеченными сторонами, чтобы избежать эскалации конфликта.