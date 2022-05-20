Венесуэла не исключила расширения сотрудничества с Россией в сфере культуры

Венесуэла хотела бы еще больше сотрудничать с Россией в сфере культуры, есть возможности для совместных проектов в издательском деле и киносфере. Такое заявление сделал глава Минкультуры страны Эрнесто Вильегас.

«Мы говорили с российским послом в Каракасе о том, как обеспечить тот же уровень сотрудничества в области культуры, что и в политике и экономике. В этом плане есть большой спектр возможностей, например в совместном кинопроизводстве, в издательском деле, в образовании и студенческих обменах», — сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что Венесуэла всегда была и будет заинтересована в более тесных культурных связях с РФ. Министр высказал мнение, что попытки отменить русскую культуру в некоторых западных странах абсурдны.

«Вклад России в культурное наследие Земли, человечества невозможно вычеркнуть. Как и роль в истории, которую сыграл Юрий Гагарин, первый человек в космосе, или космонавт Валентина Терешкова», — отметил Вильегас.

Глава Минкультуры Венесуэлы приехал в Буэнос-Айрес для участия во встрече министров культуры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее стало известно о создании Российскую музыкальную ассоциацию в поддержку русской культуры. В организацию войдут Олег Газманов, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Маршал, Николай Басков.