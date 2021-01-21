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    21 января 2021, 17:25

    Венесуэла назвала поражение Трампа на выборах своей заслугой

    Дарья Морозова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уход Дональда Трампа с должности президента Америки является заслугой Каракаса. Об этом сообщило издание Infox.ru.

    Сейчас он надеется на улучшение отношений Венесуэлы и Штатов, так как считает Джо Байдена более разумным политиком. Уход Трампа Мадуро назвал победой Венесуэлы.

    «Мы его победили. Это победа для Венесуэлы. Он ушел совсем один, в одиночестве, преданный сторонниками и оплеванный всем цивилизованным миром», — заявил Мадуро.