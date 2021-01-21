Венесуэла назвала поражение Трампа на выборах своей заслугой

Сейчас он надеется на улучшение отношений Венесуэлы и Штатов, так как считает Джо Байдена более разумным политиком. Уход Трампа Мадуро назвал победой Венесуэлы.

«Мы его победили. Это победа для Венесуэлы. Он ушел совсем один, в одиночестве, преданный сторонниками и оплеванный всем цивилизованным миром», — заявил Мадуро.