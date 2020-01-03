Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

«У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро», — процитировало издание венесуэльского лидера.

Николас Мадуро добавил, что усилия правительства позволили сделать первые шаги по внедрению национальной криптовалюты в повседневную жизнь граждан. В декабре пособия к рождественским и новогодним праздникам государственные служащие и пенсионеры получили в петро.

О том, что в Венесуэле появится собственная криптовалюта, стало известно осенью 2017 года. Продавать петро начали 20 февраля 2018 года. Курс зависит от стоимости барреля нефти, добываемой в Венесуэле.