Мир 07 декабря 2023, 00:45 Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны El Pais: Венесуэла объявила мобилизацию армии и аннексию Западной Гайаны РИА «Новости»

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Венесуэла решила мобилизовать армию и объявила об аннексии Западной Гайаны. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране.

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Николас Мадуро объявил его 24 штатом своей страны и «зоной интегральной обороны». Регион получил название Гайана-Эссекибо.

Венесуэльский лидер также призвал парламент принять закон о защите «спорной территории». Помимо этого Мадуро потребовал прекратить добычу нефти на местном шельфе у всех иностранных компаний, а также приказал обновить все карты страны, куда теперь включили новый регион.

Регион, на который замахнулась Венесуэла, интересен своими полезными ископаемыми. Здесь были найдены запасы золота и меди, а совсем недавно и огромные запасы нефти на местном шельфе.

Эксперт по Латинской Америке Русакова более подробно объяснила суть спора Венесуэлы и Гайаны, которому уже более 200 лет.