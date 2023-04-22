22 апреля 2023, 08:49
Венесуэла лишилась 232 миллиардов долларов за восемь лет из-за санкций США
ТАСС: Венесуэла потеряла 232 млрд долларов за восемь лет из-за санкций США
С 2015 года Венесуэла ежегодно теряет около 29 миллиардов долларов. Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес, написал ТАСС.
Как подчеркнула Родригес, после введения США незаконных ограничительных мер страна лишилась 232 миллиардов долларов.
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«Что в отдельные годы означало утрату 99% валютных поступлений», — отметила исполнительный вице-президент.
Больше всего Венесуэла ощущает запрет на экспорт нефти и жесткие рестрикции, введенные Америкой четыре года назад против государственной нефтегазовой компании PDVSA. Денежные потери, по словам Родригес, приводят не только к остановке экономического развития, но и «человеческим жертвам».
США и страны Евросоюза также задумались над новыми антироссийскими санкциями, писал ранее «360». В отношении России уже было введено беспрецедентное число ограничительных мер, с которыми не сталкивалась ни одна страна. Новые запреты могут привести к нарастанию экономического кризиса во всем мире.
Как подчеркивали эксперты, российская сторона уже научилась жить в новых реалиях, а вот Запад введением новых санкций может навредить себе же.
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