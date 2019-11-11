Венесуэла, Куба и Никарагуа назвали госпереворотом ситуацию в Боливии

Массовые протесты против экс-президента Боливии Эво Моралеса в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе назвали попыткой государственного переворота.

Некоторые страны Латинской Америки встали на сторону теперь уже бывшего главы Боливии Моралеса. Глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил ему официальную поддержку от властей страны.

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«Мы однозначно осуждаем госпереворот в Боливии и выражаем нашу солидарность с братом, президентом Эво Моралесом… Призываем к глобальной мобилизации за жизнь и свободу Эво», — написал кубинский министр на своей странице в Twitter.

Подобной позиции придерживаются и власти Венесуэлы. С начала 2019 года президента страны Николаса Мадуро также атаковала оппозиция, которую поддержал Запад, в целях свергнуть его с поста главы государства.

«Мы категорически осуждаем окончательный государственный переворот против брата, президента Моралеса. Общественно-политические движения мира заявляют о своей мобилизации, чтобы требовать сохранения жизни коренных жителей Боливии, ставших жертвами расизма», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Президент Венесуэлы также обратился ко всему демократическому сообществу, к правительствам, лидерам, политическим и общественным движениям мира с призывом «повысить голос», чтобы спасти жизнь Моралеса.

«Доклад Организации американских государств (ОАГ) был ударом и спусковым механизмом, который породил много насилия. Они развязали жестокие репрессии против боливийского народа. ОАГ является частью этого переворота против нашего брата Моралеса», — добавил руководитель Венесуэлы.

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Не осталось в стороне и правительство Никарагуа, которое назвало ситуацию в Боливии «фашистским госпереворотом».

«Правительство примирения и национального единства от имени народа Никарагуа решительно осуждает государственный переворот, случившийся 10 ноября, в братской Боливии», — говорится в заявлении властей страны. Руководство Никарагуа выразило «неприятие и отказ от фашистских практик, которые игнорируют Конституцию, законы и организационные принципы, регулирующие демократическую жизнь народов».

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, высказал удовлетворение результатами работы ОАГ, которая выявила нарушения на президентских выборах в Боливии.

«Мы полностью поддерживаем призывы в ОАГ и в Боливии провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам, который сможет обеспечить свободные и честные выборы, отражающие волю народа страны», — приводит РИА «Новости» текст заявления Помпео.

20 октября в Боливии прошли очередные президентские выборы. Высший избирательный суд признал победу Моралеса. Его конкурент, экс-президент Карлос Меса не принял этот результат. 10 ноября ОАГ призвала провести повторное голосование. По стране прокатилась волна акций протеста против Моралеса, который вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем сложил с себя полномочия главы государства.