Венесуэла и Россия открыли авиасообщение

После открытия прямого сообщения между Венесуэлой и Россией в аэропорту Каракаса 3 мая приземлился самолет из Москвы. На борту находились 90 пассажиров — блогеры, журналисты и инвесторы.

Об этом в Twitter сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон.

«При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва», — написал министр.

Минтуризма Венесуэлы намерено создать два маршрута «Каракас-Москва» и «Нуэва-Эспарта — Москва». Они будут длиться 11 и 13 часов соответственно.

Рейсы компании Conviasa будут интересны и предпринимателям, которые смогут быстро перевозить между странами до 40 тонн коммерческих грузов.

Авиарейсы между Россией и Египтом возобновятся в ближайшие месяцы. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко уточнил, что предварительно нужно завершить комплекс необходимых мероприятий, рекомендованных органами безопасности.