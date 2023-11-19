Мир 19 ноября 2023, 09:50 Венесуэла договорилась с США о снятии санкций МИД Венесуэлы: США снимут санкции с Каракаса Rafael Hernandez/dpa

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Венесуэла и США договорились о снятии санкций со страны. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава МИД Иван Хиль Пинто.

«С этого момента США начали снимать санкции», — сказал он.

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При этом ослабление американских санкций не повлияет на сотрудничество России и Венесуэлы в нефтяном секторе, добавил он. Хиль Пинто подчеркнул, что компании из РФ — надежные союзники, страна не намерена прекращать с ними сотрудничество.

Министр иностранных дел рассказал и о проведении выборов. Он подчеркнул, что государство гарантирует сохранение избирательных гарантий, закона и конституции. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили переговоры о поощрении политических прав и избирательных гарантий. Президентские выборы должны пройти во второй половине 2024 года.

Ранее Венесуэла заявила, что одобрит любые меры в ОПЕК для переговоров Израиля и Палестины. По мнению Хиль Пинто, Израиль занимается геноцидом. Диплом подчеркнул, что настаивает на прекращении огня.