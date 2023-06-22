Мир 22 июня 2023, 16:58 Вена сохранила лидерство в рейтинге самых удобных городов мира EIU: лидером рейтинга самых удобных городов мира для жизни стала Вена Unsplash

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В рейтинг самых удобных городов мира для жизни второй год подряд вошла Вена. Об этом говорится в результатах исследования журнала Economist Intelligence Unit (EIU). Авторы подчеркнули, что следы пандемии коронавирусной инфекции исчезли, но теперь новой проблемой стали рост цен, преступность и коррупция. Поэтому свой рейтинг они назвали «Оптимизм посреди нестабильности».

Рейтинги удобства городов для жизни издание составляет ежегодно. В исследовании учитываются доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, климат, ситуация с преступностью, а также качество городского транспорта. Всего в список включили 173 города, в котором Москва заняла 96-е место.

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Пятерку лидеров возглавила Вена. Город назвали сочетанием стабильности хорошего образования и надежной инфраструктуры с большим выбором развлечений.

На втором месте расположился Копенгаген, который добился высоких показателей за счет доступности медицины и качества общественного транспорта.

Замкнул тройку австралийский Мельбурн, который сместил швейцарский Цюрих сразу на шестую позицию. Четвертое место также досталось австралийцам, где расположился Сидней. Пятое место получил канадский Ванкувер.

Авторы исследования подчеркнули, что города Западной Европы в целом опустились в рейтинге на фоне гражданских беспорядков и частых забастовок, но на общую долю региона приходится четыре из 10 первых мест.

Последнее место и звание самого неудобного города для жизни получил Дамаск. Он же находился там и в прошлом году. С большим отрывом от аутсайдера, но не достигнув высот, последние места заняли Триполи, Алжир, Лагос и Карачи.