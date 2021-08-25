Велогонщица Греко из Австралии завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Первая золотая медаль Паралимпийских игр в Токио досталась австралийке Пейдж Греко. Она стала лучшей в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3000 метров в классе С3.

В финальном заезде австралийка показала результат 3 минуты 50,815 секунды и тем самым установила новый мировой рекорд. На втором месте — спортсменка из Китая Ван Сяомэй, на третьем — немка Дениз Шиндлер. Российские велосипедистки не принимали участие в соревнованиях.

В классе С3 выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей. Кроме того, соревноваться могу велосипедисты с церебральным параличом, а также поражениями конечностей и ампутациями.

Греко 24 года. Она трехкратная чемпионка мира и серебряная медалистка мирового первенства.

Паралимпиада в Токио официально открылась 24 августа. На церемонии, которая проходила на токийском Национальном стадионе без зрителей, находился император Японии Нарухито. Паралимпийские игры будут идти до 5 сентября. На Играх будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта.