Великолепная пятерка. На пяти крупнейших конкурсах красоты в 2019 году победили темнокожие женщины

Тони-Энн Сингх стала 69-й Мисс Мира. Церемония награждения прошла в Лондонском выставочном центре. Это уже четвертый раз, когда данный титул достается уроженкам Ямайки. Сингх покорила судейскую бригаду исполнением песни Уитни Хьюстон I Have Nothing, а также ответами на вопросы.

«Это похоже на сон. Я так вам всем благодарна. Спасибо за то, что вы видите во мне. Я готова приступить к работе», — произнесла новая Мисс Мира сразу после получения короны.

Самая красивая девушка в мире 2019 года учится на одном из факультетов государственного университета Флориды. 23-летняя студентка мечтает стать врачом. Тони-Энн выразила надежду, то ее победа побудит других девушек идти к своим целям и достигать их.

«Вот этой девочке в Сент-Томасе и той на Ямайке, и вообще всем девушкам по всему миру говорю: пожалуйста, верьте в себя. Пожалуйста, знайте, что вы достойны и способны осуществить свои мечты», — написала Мисс Мира на своей странице в Twitter.

В этом году жюри выбирало Мисс Мира из 112 претенденток. На втором месте в конкурсе оказалась действующая Мисс Индия. В прошлом году победительницей была уроженка Мексики Ванесса Понсе де Леон.