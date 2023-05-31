31 мая 2023, 15:37
Великобританию уличили в подстрекательстве Украины к террору против России
Лавров: Британия подстрекает Украину к проведению террористических операций против России
Великобритания занимается подстрекательством киевского режима к проведению террористических операций против России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. Его процитировал ТАСС.
Дипломат назвал британцев одними из «главных кукловодов», которые настраивают весь Запад на более открытую и серьезную поддержку Украины. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли говорил о том, что страна не поддерживает удары по российским территориям. Но он также заявлял, что киевскому режиму «виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность», напомнил Лавров.
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«[Это] прямое подстрекательство к тому, что делают террористы из Киева», — констатировал российский дипломат.
Российские Вооруженные силы, как отметил Лавров, занимаются разбором последствий «преступной линии», имея в виду поставки западного вооружения киевскому режиму.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Великобританию «извечным врагом» России. Сейчас, по его словам, британцы фактически ведут против РФ «необъявленную войну».
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