Мир 31 мая 2023, 15:37 Великобританию уличили в подстрекательстве Украины к террору против России Лавров: Британия подстрекает Украину к проведению террористических операций против России piqsels

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Великобритания занимается подстрекательством киевского режима к проведению террористических операций против России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. Его процитировал ТАСС.

Дипломат назвал британцев одними из «главных кукловодов», которые настраивают весь Запад на более открытую и серьезную поддержку Украины. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли говорил о том, что страна не поддерживает удары по российским территориям. Но он также заявлял, что киевскому режиму «виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность», напомнил Лавров.

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«[Это] прямое подстрекательство к тому, что делают террористы из Киева», — констатировал российский дипломат.

Российские Вооруженные силы, как отметил Лавров, занимаются разбором последствий «преступной линии», имея в виду поставки западного вооружения киевскому режиму.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Великобританию «извечным врагом» России. Сейчас, по его словам, британцы фактически ведут против РФ «необъявленную войну».