Мир 06 января 2023, 11:22 Великобританию уличили в планах подтасовать документы о начале Второй мировой войны СВР рассекретила документы о планах Англии обвинить СССР в начале Второй мировой войны РИА «Новости»

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Власти Великобритании после начала Второй мировой войны планировали совместно с Францией опубликовать пакет сфальсифицированных документов, в которых ответственность за глобальный конфликт легла бы на СССР. Об этом говорится в рассекреченных материалах Службы внешней разведки России, их опубликовали на официальном сайте Президентской библиотеки в рамках проекта «Вторая мировая война в архивных документах».

«Мы уже докладывали, что англичане в ближайшее время хотят опубликовать „Голубую книгу“ о переговорах с СССР в 1939 году. В ней собраны подтасованные документы, в котором сообщалось, что якобы СССР развязал войну в Европе», — отмечали в докладной записке.

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Авторы документы подчеркивали, что составители сборника документов хотели «поставить вверх дном» геополитическую обстановку и доказать, что «черное — это белое».

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«Голубая книга» должна была выйти в декабре 1939 года, но ее публикацию отложили после возвращения английского посла в Москве Уильяма Сида, который стал автором ряда сфальсифицированных документов. В итоге сборник не вышел из-за больших военных успехов Германии на фронте.

Ранее СВР рассекретила документы, подтверждающие планы Франции и Англии ударить по СССР из Финляндии в 1940 году.