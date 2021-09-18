Великобританию предупредили о неизбежном наказании от Франции

Лондон ждет неизбежное наказание со стороны Парижа из-за разрыва сделки по подводным лодкам. Об этом заявил бывший британский посол во Франции Питер Риккетс.

«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Великобританию — лишь сообщником», — сказал экс-посол. Цитату привело издание Daily Mail.

По словам Риккетса, Великобритании не удастся избежать дальнейших мер со стороны Франции. Власти страны накажут не только британскую сторону, но и две другие. Санкции последуют из-за расторжения выгодного контакта на строительство подлодок для Австралии.

Ранее США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнерства в области обороны и безопасности AUKUS. После заключения соглашения Австралия заявила о разрыве контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Сумма сделки составляла 56 миллиардов евро. На эти деньги должны были построить 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.