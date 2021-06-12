Великобританию и Канаду попросили приостановить экспорт кормов в Россию

Россельхознадзор попросил Великобританию и Канаду на время приостановить экспорт кормов и добавок в Россию. Причиной стало неоднократное выявление в продукции ГМО-компонентов, которые не были зарегистрированы.

«Россельхознадзор обратился к надзорным органам Великобритании и Канады с просьбой приостановить поставки всех кормов и кормовых добавок, отправляемых в РФ из этих государств, <…> ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера», — сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет в том числе о кормах растительного происхождения, микробиологического и химического синтеза. Такую меру решили предпринять из-за нарушений производителями российского законодательства. В кормах и добавках неоднократно находили незаявленные или незарегистрированные ГМО-компоненты.

«Кроме того, причиной стало отсутствие достаточных материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об отмене ограничений, введенных ранее по ряду случаев аналогичных нарушений», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Также ведомство с 17 июня ограничило ввоз в Россию кормов и кормовых добавок одной канадской компании и одного британского предприятия.